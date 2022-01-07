7 Ocak altın fiyatları yükselişte! İslam Memiş tarih verip alım için uyardı: 800 liranın üzerinden altın alınmaz
7 Ocak altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Bugün gram altın 797 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten bomba tüyolar geldi.
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları grafiği önem kazanıyor. Altın bugün hareketli bir grafik çizerken gram altın 796.77 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.315 liradan satılıyor.
7 Ocak 2022 altın fiyatları
Gram:796,77
Çeyrek: 1.315,00
Yarım: 2.626,00
Cumhuriyet:5.240,00
Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Paraüstü kanalında yaptığı açıklamada yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları söyledi:
-Yüzde 50 risk azaltmak için alım tavsiyesinde bulunmuştum. Herkesin merak ettiği konu yüzde 50 alım yaptım diğer yüzde 50 alım fırsatı ne zaman gelir?