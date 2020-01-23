7 milyonluk villasını satan MasterChef Güzide Mertcan kiraya çıktı

''Keşke satmasaydı' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.''