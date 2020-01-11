7 milyonluk ev itirafı olay! Masterchef Güzide Mertcan'dan bomba itiraflar
Masterchef yarışmasında adını duyuran Güzide Mertcan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk oldu.
TV8 ekranlarında yayımlanan Masterchef yarışma programının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, eski yarışmacılardan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk olarak katıldı. Güzide, programda kimsenin bilmediği bir detayı anlattı.
Güzide Mertcan, Uğur Kardaş'a kapılarını açtığı 7 milyon TL'lik villasında evi ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Mertcan şunları söyledi: "Evin neden bu kadar olay olduğunu ben de anlamadım. Bir sürü haber sitesinde çıktı ve siyasi bağlantı olduğu için olay oldu.
Evi siyasete bağladılar. Buna hak veriyorum çünkü insanlar 'Helal para kazanmamış' gibi düşünüyorlar."
"Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim."