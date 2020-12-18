7 mahalle karantinada! Trabzon'da 'Dracula' böceği tehlikesine karşı ağaçlar yakılıyor

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi.