7 gün 24 saat elleri tetikteler! Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki kadın polisler PKK'ya göz açtırmıyor. 'Özel kahramanlar' 7 gün 24 saat elleri tetikte canını dişine takarak görev yapıyorlar.
Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki kadın polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.
Terörle mücadele görevini başarıyla yürüten kadın özel harekatçılar, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.
Bölgede görevlerini cansiparane yerine getiren "özel kahramanlar", farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor.