7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü
Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor.
Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis’in gece görüntüsü tabloları aratmıyor.
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Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gece de görülmeye değer.
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Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
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Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu.
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