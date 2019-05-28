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7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü

7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor. 

7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü - Sayfa 1

Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis’in gece görüntüsü tabloları aratmıyor. 

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7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü - Sayfa 2

Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gece de görülmeye değer. 

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7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü - Sayfa 3

Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. 

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7 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in büyüleyen gece görüntüsü - Sayfa 4

Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu. 

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