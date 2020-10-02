7 bin kilometreyi pedalla aştı Türkiye gezisi yarım kaldı İranlı bisiklet gezginini korona vurdu

Doğa ve bisiklet tutkunu olan Morteza Heidari, yeni yerler görmek için ocak ayında ülkesi İran'nın Meşhed kentinden yola çıkarak önce Azerbaycan'a ardın da Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Heidari, İstanbul'a ulaştığında ise dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci başlayınca uzunca bir süre burada kalmaya karar verdi.