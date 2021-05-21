7 ayın ardından Hakan Taşıyan'dan iyi haberler geldi son sağlık durumu
48 yaşındaki şarkıcı Hakan Taşıyan'a karaciğer ve böbrek nakli yapıldı. Taşıyan, yaklaşık yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık yedi aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Hakan Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.
Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Hakan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Hayranlarına sevgilerini ileten 48 yaşındaki sanatçı, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.