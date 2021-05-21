7 ayın ardından Hakan Taşıyan'dan iyi haberler geldi son sağlık durumu

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık yedi aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Hakan Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.