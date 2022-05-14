6'sını hüsrana uğrattı! Reytingde zirve bakın kimin: Aziz İyilik Yalnız Kurt Arka Sokaklar Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu

Neslihan’ın “kocam nerede” diye Damla’nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan’ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan’ı Murat’ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray’a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora’nın kutusu açılmak üzere olduğu İyilik reytingde yükselişe geçse de zirveye yerleşemedi.