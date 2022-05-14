6'sını hüsrana uğrattı! Reytingde zirve bakın kimin: Aziz İyilik Yalnız Kurt Arka Sokaklar Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu
13 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt'u hüsrana uğrattı.
Esra’yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat’ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat’ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale geldiği Arka Sokaklar zirveden koptu.
Neslihan’ın “kocam nerede” diye Damla’nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan’ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan’ı Murat’ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray’a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora’nın kutusu açılmak üzere olduğu İyilik reytingde yükselişe geçse de zirveye yerleşemedi.
Yalçın’ın Erol’un ameliyatını bahane ederek Uluçınar’a ekip göndermesi, başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar. Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan’ı yalnızlaştırma planını uyguladığı Kasaba Doktor reytingde hüsrana uğradı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkında olduğu Yalnız Kurt reytingde umduğunu bulamadı.