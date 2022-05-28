6'sını hüsrana uğrattı! Reytingde zirve bakın kimin: Arka Sokaklar Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt
27 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt'u hüsrana uğrattı.
Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi’ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan’dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam ettiği Kasaba Doktoru reytingde umduğunu bulamadı.
Damla’nın hamile olduğunu öğrenmesi, Neslihan’ın kaza yapmasına sebep olmuştur. Bir yanda kocasının çocuğuna hamile metresi, bir yanda da babasının metresinden olduğunu öğrenip kayıplara karışmış kardeşi… Bu yükün altından annesi gibi kalkamayacağına inandığı İyilik yükselişe geçse de umduğunu bulamadı.
Ahmet’in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet’in karşısına çıkmıştır. Ahmet ise onun geleceğinden haberdar gibi onu beklemektedir. Ahmet ile yüz yüze gelen Doğan vicdanı ve kendisine verilen emir arasında sıkışıp kalmıştır. Zor bir karar onu beklediği Yalnız Kurt reytingde umduğunu bulamadı.
Cemal, oğlunun hastalığıyla hayatının en büyük sınavını verirken kendini derin hesaplaşmaların içinde bulur. Ahmet’in hayata tutunması için tüm Demirhanların seferber olmaları beklenmedik sonuçlara gebe olacaktır. Helin’in Asiye’ye kurduğu sinsi plan, Asiye ve çocuklarını yepyeni bir mücadelenin ortasında bıraktığı Kaderimin Oyunu reytingde dibe çakıldı.