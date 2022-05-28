6'sını hüsrana uğrattı! Reytingde zirve bakın kimin: Arka Sokaklar Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt

Ahmet’in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet’in karşısına çıkmıştır. Ahmet ise onun geleceğinden haberdar gibi onu beklemektedir. Ahmet ile yüz yüze gelen Doğan vicdanı ve kendisine verilen emir arasında sıkışıp kalmıştır. Zor bir karar onu beklediği Yalnız Kurt reytingde umduğunu bulamadı.