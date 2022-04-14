6'sını birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Sadakatsiz Oğlum Annenin Sırrıdır Çocuk Kara Tahta İbo Show Mahkum
13 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Mahkum, Oğlum, Sadakatsiz, Kara Tahta ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Sabriye’nin ve Nuh’un üsteleyen tavrı Meryem’in planlarını tehlikeye atacak. Meryem, annesinin ölmesiyle birlikte ablası Türkan ve eniştesi Reha ile burun buruna gelmek zorunda kalacak. Defne eski defterlerin açılmasıyla Sadun ile karşı karşıya gelecek. Sadun tam aşkını kalbine gömüp dönme kararı almışken Defne’den aldığı bir haber tüm planlarını değiştirdiği Annenin Sırrıdır Çocuk reytingde umduğunu bulamadı.
tlas’ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir’in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas’ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir’e cevabını verir. Hikmet’in Atlas’ı kurtarmaya gittiği Kara Tahta reyting yarışında ilk 10'a giremedi.
Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış’ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaştığı Mahkum tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu, İntizar'ın konuk olduğu İbo Show reytinglerde ilk 10'a giremedi.