6'sını birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Sadakatsiz Oğlum Annenin Sırrıdır Çocuk Kara Tahta İbo Show Mahkum

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış’ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaştığı Mahkum tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.