6'sına fark attı reytingde zirve bakın kimin: Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show Annenin Sırrıdır Çocuk Gülümse Kaderine
11 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Gülümse Kaderine, Oğlum, Sadakatsiz, Kara Tahta ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Atlas, Irmak’a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin’den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal’ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal’ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez olduğu Kara Tahta reytingde ilk 10'a giremedi.
Yaptıkları operasyon sonucunda hem bebeğe ulaşamayan hem de parayı Reha'ya kaptıran Defne yıkılır. Sadun ile Çınar ise iyice gerilir. Sadun başka bir planının olduğunu belirtince, Sadun, Defne ve Çınar çantanın ve bebeğin yeniden peşine düşer. Ancak kovalamacanın sonucunda büyük bir sürprizle karşılaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk reytingde umduğunu bulamadı.
Ender Balkır, Şahap Akagün, Taylan Özgür Ölmez, İsmail Altunsaray, Aşık Maksut Feryadi, Mustafa Üstündağ'ın konuk olduğu İbo Show reytingde ilk 10'a giremedi.
Eda, Fırat’ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren’den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren’i Ekin’den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir. Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret’in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren’in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsıldığı Kaderine Gülümse reytingde ilk 10'a giremedi.