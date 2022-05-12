6'sına fark attı reytingde zirve bakın kimin: Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show Annenin Sırrıdır Çocuk Gülümse Kaderine

Yaptıkları operasyon sonucunda hem bebeğe ulaşamayan hem de parayı Reha'ya kaptıran Defne yıkılır. Sadun ile Çınar ise iyice gerilir. Sadun başka bir planının olduğunu belirtince, Sadun, Defne ve Çınar çantanın ve bebeğin yeniden peşine düşer. Ancak kovalamacanın sonucunda büyük bir sürprizle karşılaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk reytingde umduğunu bulamadı.