6'sına fark attı! Reytingde zirve bakın kimin: Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt Survivor
20 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt'u hüsrana uğrattı.
Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girdiği Aziz reytingde hüsrana uğradı.
Büyük stres altında devam eden ameliyatta tecavüzcü olduğu anlaşılan hasta felç kalınca akıllarda Hakan'ın yanlış bir operasyon yaptığına dair soru işaretleri oluşur. Berk, Yalçın’a ameliyat ile ilgili bir detayı anlatınca Yalçın’ın eline büyük bir koz geçtiği Kasaba Doktoru reytingde umduğunu bulamadı.
Cemal, oğlunun hastalığıyla hayatının en büyük sınavını verirken kendini derin hesaplaşmaların içinde bulur. Ahmet’in hayata tutunması için tüm Demirhanların seferber olmaları beklenmedik sonuçlara gebe olacaktır. Helin’in Asiye’ye kurduğu sinsi plan, Asiye ve çocuklarını yepyeni bir mücadelenin ortasında bıraktığı Kaderimin Oyunu reyitngde ilk 10'a giremedi.
Gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti. Survivor'da finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıdığı Survivor reytingde zirveyi kaptırdı.