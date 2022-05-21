6'sına fark attı! Reytingde zirve bakın kimin: Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt Survivor

Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girdiği Aziz reytingde hüsrana uğradı.