6'sı birden hüsrana uğradı reytingde zirve bakın kimin: Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta Annenin Sırrıdır Çocuk Mahkum İbo Show
6 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Oğlum, Sadakatsiz, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Mahkum ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet’le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe’nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul’un avukatı Nedim, Efe’nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaştığı Oğlum reytinglerde umduğunu bulamadı.
Derin’in itirafından sonra Volkan’ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan’a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya’ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya’dan şüphelenirken, arada kalan Derya’nın alacağı karar merak konusu olduğu Sadakatsiz zirveye yerleşemedi.
Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bıraktığı Mahkum reyting yarışında tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kahtalı Mıçe'nin konuk olduğu İbo Show reytinglerde ilk 10'a giremedi.