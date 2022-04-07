6'sı birden hüsrana uğradı reytingde zirve bakın kimin: Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta Annenin Sırrıdır Çocuk Mahkum İbo Show

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet’le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe’nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul’un avukatı Nedim, Efe’nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaştığı Oğlum reytinglerde umduğunu bulamadı.