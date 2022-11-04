BIST 4.212
DOLAR 18,62
EURO 18,48
ALTIN 1.000,91

67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

|
67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

Kadınların geç yaşta hamile kalması hem kadın sağlığını hem bebek sağlığını tehlikeye atıyor. 67 yaşındaki Tian Xinju, isimli bir kadın doğal yollarla hamile kaldı. Şu anda 70 yaşında olan kadın hamilelik sürecinde diğer çocuklarının onu kürtaja zorladığını söyledi.

67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

Çin'de yaşayan 70 yaşındaki Tian Xinju, 67 yaşındayken 71 yaşındaki Huang Weiping'den hamile kaldı. İki yetişkin çocuğu bulunan Tian, 68 yaşına geldiğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına “cennetten gönderilen” veya “cennetten hediye” anlamına gelen Tianci adını verdiler.

19
67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

Tüm dünya şaşırdı 

Bebek, 25 Ekim 2019'da, Tian'ın daha önce bir çocuk doktoru olarak çalıştığı Çin'deki bir hastanede sezaryen yoluyla dünyaya geldi.

29
67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

Çiftin 40'lı yaşlardaki yetişkin oğlu ve kızı Tian'ın hamile olduğunu öğrendiklerinde annelerini terk etmekle tehdit ettiler. Tian, çocuklarının hamile olduğunu öğrendiğinde kürtaj olmasını istediklerini söyledi.

39
67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti

"Bunu ben de istemedim. Bu yaşta neden başka bir çocuk isteyeyim ki? Ama oldu ve test sonuçları olumluydu, bu yüzden onu cennetten bir hediye olarak gördük” diye devam etti. 

49