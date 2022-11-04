67 yaşında doğum yapan kadını görenler şaştı kaldı! Kadının hali 'pes' dedirtti
Kadınların geç yaşta hamile kalması hem kadın sağlığını hem bebek sağlığını tehlikeye atıyor. 67 yaşındaki Tian Xinju, isimli bir kadın doğal yollarla hamile kaldı. Şu anda 70 yaşında olan kadın hamilelik sürecinde diğer çocuklarının onu kürtaja zorladığını söyledi.
Çin'de yaşayan 70 yaşındaki Tian Xinju, 67 yaşındayken 71 yaşındaki Huang Weiping'den hamile kaldı. İki yetişkin çocuğu bulunan Tian, 68 yaşına geldiğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına “cennetten gönderilen” veya “cennetten hediye” anlamına gelen Tianci adını verdiler.
Tüm dünya şaşırdı
Bebek, 25 Ekim 2019'da, Tian'ın daha önce bir çocuk doktoru olarak çalıştığı Çin'deki bir hastanede sezaryen yoluyla dünyaya geldi.
Çiftin 40'lı yaşlardaki yetişkin oğlu ve kızı Tian'ın hamile olduğunu öğrendiklerinde annelerini terk etmekle tehdit ettiler. Tian, çocuklarının hamile olduğunu öğrendiğinde kürtaj olmasını istediklerini söyledi.
"Bunu ben de istemedim. Bu yaşta neden başka bir çocuk isteyeyim ki? Ama oldu ve test sonuçları olumluydu, bu yüzden onu cennetten bir hediye olarak gördük” diye devam etti.