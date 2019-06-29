66 Yaşındaki başörtülü fenomen sosyal medyayı sallıyor! Tarzı sıra dışı
66 Yaşındaki fenomen kızını solladı şimdi sosyal medyayı tarzıyla sallıyor. Başörtülü fenomenin birçok sıkı takipçisi var.
Instagram fenomeni Meryem Slimani, 66 yaşındaki annesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraf paylaşıyor. Ancak Slimani'nin annesi son zamanlarda farklı ve dinamik stiliyle kızını gölgede bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
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35 yaşındaki Meryem Slimani, sosyal medyayı epey aktif kullanan genç bir kadın. Instagram hesabında zaman zaman annesiyle verdiği pozları da paylaşan Meryem'in annesi Faslı, babası ise Hollandalı.
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Ancak Meryem'in annesi sıra dışı tarzıyla bir anda kızını gölgede bırakıyor ve bir Instagram fenomenine dönüşüyor.
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66 yaşındaki annenin tarzı kadar, yaşı da onu diğer fenomenlerden farklı kılıyor.
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