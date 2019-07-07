658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011 ve 2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu’yu yenerek altın kemerin sahibi oldu.