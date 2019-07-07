658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
İhlas Haber Ajansı
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu Er Meydanı’nda yenerek 2019 yılı şampiyonu oldu.
EDİRNE Sarayiçi Er Meydanı’nda 658. kez gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı.
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Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı’nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti.
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Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011 ve 2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu’yu yenerek altın kemerin sahibi oldu.
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Altın kemer ‘altın’ puanla geldi
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı.
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