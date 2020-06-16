65 yaşındaki kadın evlatlık aldığı genç ile evlendi aşk pozları olay oldu
Endonezya'da yaşanan bu ilginç olay tüm dünyada manset oldu! 65 yaşındaki Mbah Gambreng adlı kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki gençler bir yıl sonra evlendi. Düğünde davetlilere aşk pozları veren çift görenler hayretler içinde kaldı.
Endonezya'da geçen hafta yaşanan bir evlilik ilginç detaylarıyla tüm dünyada şok etkisi yarattı. Endonezya’da 65 yaşındaki Mbah Gambreng adlı kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi.
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Evlat aldığı gençle bir yıl sonra evlenen kadının haberi tüm dünyada gündem oldu, herkes bu çifti ve olay olay düğünü konuşuyor.
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Gambreng yaptığı açıklamada “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi. Mbah Gambreng ve evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı genç Endonezya’nın Güney Samatra bölgesinde yaşıyor.
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Mbah Gambreng, Ardi Waras'ı daha geçen yıl evlat edinmiş.
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