65 yaşındaki Banu Alkan'dan erkek itirafı! Kemal Yıldız'ı görmeseydim...
Afrodit lakaplı sinema oyuncusu Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız ile evlendiğini ilan etti.
Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına evinin kapılarını açan Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.
KEMAL YILDIZ KİMDİR?
Kemal Yıldız iş insanıdır. Hollanda'da yaşayan Yıldız 44 yaşındadır. Çiftin aralarında 20 yaş bulunuyor. Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını paylaşan ünlü isim evlilik teklifine 'evet' dedi.