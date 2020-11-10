65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi! Listede 12 şehir var
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı günlük 2500'ü aşarken 65 yaş üstü yasağı da geri döndü. Bu kapsamda 12 şehirde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İşte listedeki şehirler...
TÜRKİYE'de Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı. Vakaların artışı ile birlikte yasaklar geri geldi...
65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Balıkesir
Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.
Isparta
Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiği açıklandı.