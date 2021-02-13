65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı müjdesi! Yasaklar il il ilçe ilçe kaldırılacak

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar ile onların 60 yaş üstündeki eşlerine koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Bu arada Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “65 yaş ve üstüne aşılama başladı. İkinci dozdan iki hafta sonra koruma etkisini gösterir. Yaşlılarda can kayıplarını düşürecektir. Sınırlamaların da hafiflemesi mümkün olabilir” dedi. Normalleşme için yeni kriterler de belirlendi. Puanla sistemine geçilecek. İl il ilçe ilçe puanlama yapılacak. Komşu iki ilçeden birinde yasak sürerken diğerinde kaldırılabilecek.