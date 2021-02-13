65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı müjdesi! Yasaklar il il ilçe ilçe kaldırılacak
Sağlık bakanı Fahrettin koca dün, 65 yaş üstü ve onların 60 yaş üstü eşlerinin aşılanmaya başlandığını duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamanın hemen ardından 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının gevşetilmeceğini söyledi.
Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar ile onların 60 yaş üstündeki eşlerine koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Bu arada Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “65 yaş ve üstüne aşılama başladı. İkinci dozdan iki hafta sonra koruma etkisini gösterir. Yaşlılarda can kayıplarını düşürecektir. Sınırlamaların da hafiflemesi mümkün olabilir” dedi. Normalleşme için yeni kriterler de belirlendi. Puanla sistemine geçilecek. İl il ilçe ilçe puanlama yapılacak. Komşu iki ilçeden birinde yasak sürerken diğerinde kaldırılabilecek.
Türkiye'de kitlesel aşılamada sıra 65 yaş üstüne geldi. Salgında bugüne kadar can kayıplarının, genellikle +65 yaş grubunda görüldüğünü belirten Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu sebeple dünyada ilk önceliğin de sağlık çalışanlarından sonra bu gruba verildiğini söyledi.
Prof. Dr. Hasöksüz, “Bu yaş grubunda aşılama sayesinde ölüm oranlarında düşüş olacaktır. İlk dozdan 28 gün sonra ikinci dozlarını yaptıracaklar. Koruma ise ikinci dozdan iki hafta sonra başlayacak. Böylelikle, yaşlılara uygulanan sınırlamaların hafiflemesi de mümkün olacak” diye konuştu.
Günde 1 milyon aşılama!
“Toplumun yüzde 60’ının aşılanması” hedefine ne zaman ulaşılacağıyla ilgili ise Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamanın oldukça hızlı gittiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: