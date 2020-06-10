65 yaş üstü vatandaşların Bursa'da ücretsiz ulaşım çılgınlığı!
Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartına akın etti
Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanıp, dışarıya hasret kalan 65 yaş üstü vatandaşlar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokakları doldurdu, sosyal mesafeden adeta eser kalmadı.
Sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında alan 65 yaş üstü kişiler, Bursaray'ın Şehreküstü İstasyonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulunarak 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı.
Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.