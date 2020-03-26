65 yaş üstü kişiler için 19 maddelik koronavirüsten korunma rehberi
Koronavirüs en yıkıcı etkiyi 65 yaş üstü insanlarda bırakıyor. Türkiye 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkışını yasakladı. Aile Bakanlığı da 65 yaş ve üstündeki vatandaşların koronavirüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken 19 önlemi açıkladı...
Koronavirüsün (Covid-19) her yaşta insanı hedef aldığı artık biliniyor. Ancak en yıkıcı etkiyi 65 yaş üstündeki yaşlı insanlar üzerinde gösteriyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri 7,5 milyon vatandaş bulunuyor. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 65 yaş ve üstündeki bu vatandaşların koronavirüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken önlemlerin yer aldığı 19 maddelik bir liste hazırladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Corona virüse Karşı 65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" listesinde yaşlıların corona virüsten nasıl korunabilecekleriyle ilgili öneriler şöyle:
1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.
4- Kişisel bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.