65 yaş üstü kişiler için 19 maddelik koronavirüsten korunma rehberi

Koronavirüsün (Covid-19) her yaşta insanı hedef aldığı artık biliniyor. Ancak en yıkıcı etkiyi 65 yaş üstündeki yaşlı insanlar üzerinde gösteriyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri 7,5 milyon vatandaş bulunuyor. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 65 yaş ve üstündeki bu vatandaşların koronavirüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken önlemlerin yer aldığı 19 maddelik bir liste hazırladı.