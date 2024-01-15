65 yaş aylığı ve engelli maaşına zam! Bakan açıkladı, Şubat'ta hesaplara yatacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ve engelli maaşına zam yapıldığını duyurdu. Yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltildi. Göktaş, "Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Peki, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı ne kadar oldu?
Göktaş, yaptığı açıklamada, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti.
Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu?
Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirten Göktaş, “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz" deyip devam etti:
"Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.”