65 yaş aylığı ve engelli maaşına zam! Bakan açıkladı, Şubat'ta hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Peki, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı ne kadar oldu?