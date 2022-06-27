64 yaşında yeteneğini fark etti sanata sarıldı!
Kocaeli'de yaşayan gençliğinde mahalle baskısı yüzünden okumayıp evlenen Hayriye Başaran yaşadığı tüm zorluklara rağmen 64 yaşında keşfettiği resim yeteneğini sürdürebilmek için evini atölyeye dönüştürdü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hayriye Başaran gençliğinde mahalle baskısı yüzünden eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yine aynı baskılar yüzünden evlenen Başaran, dünyaya 3 çocuk getirdi. Resim yapmak içinde hep bir uhde olarak kalan Başaran, yıllar sora Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başladı.
Aldığı eğitime birlikte sanata olan yeteneğini keşfeden Başaran, hayalini kurduğu ressamlığı hiç bırakmadı. Çocuklarıyla birlikte eğitimini tamamlayan Başaran, maddi imkansızlıklar sebebiyle resim atölyesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sanatını devam ettirebilmek için evini adeta bir atölyeye dönüştüren Başaran, burada tuvalleri içindeki duygularıyla renklendirmeyi sürdürüyor.
Zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Hamiyet Başaran, "Kızların okuması hoş görülmeyen bir zamandı. Mahalle baskısı çok fazla vardı. O zaman açılamadık. Lise döneminde resim yapıyorduk. Bir dönem yaptık, sonra yaptığımız resimleri yırttık attık. Yine mahalle baskıları devam etti. Bu baskılar yüzünden evlendik, resim geride kaldı. Daha sonra çocuklarım oldu, 3 çocuğum var. Halk eğitim kurslarına başladım, resim aşkım da o zaman başladı."
"Resim yapmaya başlayınca çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ben şaşırdım, öğretmenler de şaşırdı. 'Niye daha önce yapmadık bunu’ dediler. İlk sergimi 1995 yılında Osman Hamdi Bey Müzesi’nde açtım. Çok da güzeldi. Akabinde İzmit’te yine kişisel sergi açtık. O zamanlar çok güzeldi."