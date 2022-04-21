61'lik Hakan Peker'in yazar olan yeni sevgilisine bakın tam 19 yaş küçük
'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' gibi unutulmaz şarkılara imza atan 61 yaşındaki popçu Hakan Peker, kendisinden 19 yaş küçük olan yazar Hande Ertekin ile yeni bir aşka yelken açtı. Taze aşıklar Nişantaşı'nda alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi.
90'lı yılların sevilen sanatçısı Hakan Peker, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Peker, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.
Eş kriterini açıklamıştı: Geçtiğimiz senelerde "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de" diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, "Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur" diye konuşmuştu.
Aşk beni bulacak: Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy’de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.
Şarkıcı, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra “Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var” yanıtını vermişti.