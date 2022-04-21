61'lik Hakan Peker'in yazar olan yeni sevgilisine bakın tam 19 yaş küçük

Eş kriterini açıklamıştı: Geçtiğimiz senelerde "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de" diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, "Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur" diye konuşmuştu.