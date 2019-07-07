61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu

61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti.

61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti.

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61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu - Sayfa 2

Tatilde görüntülenen yıldız oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okurken genç kızlara taş çıkarttı

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61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu - Sayfa 3

Melanie Griffith
Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatil yapıyor

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61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu - Sayfa 4

61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülendi.

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