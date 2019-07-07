61 yaşındaki ünlü oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okudu
Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti.
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Tatilde görüntülenen yıldız oyuncu bikinisiyle yıllara meydan okurken genç kızlara taş çıkarttı
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Melanie Griffith
Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatil yapıyor
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61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülendi.
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