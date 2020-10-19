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61 yaşındaki adamı görenler gözlerine inanamadı! Etek giyip işe gidiyor

11 yıldır evli olan ve 3 çocuğu bulunan 61 yaşındaki mühendis ilginç kıyafet tarzıyla görenleri şaşırtıyor.

Almanya'da yaşayan bir Amerikalı olan Mark Bryan, pantolon ve gömlek giymektense topuklu ayakkabı ve kalem etek giymekten hoşlandığını söylüyor. Dört yıl önce kadın kıyafetleri giymeye başladı ve bir daha arkasına bakmadı. 61 yaşındaki adam, moda söz konusu olduğunda cinsiyet klişelerine meydan okumaya kararlı olduğunu söylüyor.

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Almanya'da yaşayan bir Amerikalı olan Mark Bryan, konu ister ofiste ister evde çalışmak olsun, gururla kalem etek ve topuklu ayakkabı giydiğini söylüyor.

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Robot teknolojileri mühendisliği şirketinde müdür olarak çalışan 61 yaşındaki Mark Bryan, ilk olarak üniversitedeyken, kız arkadaşının isteği üzerine topuklu ayakkabı giymeye başladı.

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Mark, daha sonra günlük hayatında da etek giymeye başladı ve kombinlerini paylaşmak için bir Instagram hesabı oluşturdu.

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