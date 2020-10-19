61 yaşındaki adamı görenler gözlerine inanamadı! Etek giyip işe gidiyor

Almanya'da yaşayan bir Amerikalı olan Mark Bryan, pantolon ve gömlek giymektense topuklu ayakkabı ve kalem etek giymekten hoşlandığını söylüyor. Dört yıl önce kadın kıyafetleri giymeye başladı ve bir daha arkasına bakmadı. 61 yaşındaki adam, moda söz konusu olduğunda cinsiyet klişelerine meydan okumaya kararlı olduğunu söylüyor.