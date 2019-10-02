60 yıldır at arabası yapıyor...Yaşar usta mesleğin son temsilcisi
ISPARTA'da yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Küçüker, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan at arabası ustalığını 60 yıldır sürdürmeye devam ediyor. Küçüker, otomobiller yaygınlaşınca ihtiyaç kalmayan at arabalarının boyutunu küçültüp süs eşyası olarak satıyor.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde küçük bir işletmede 60 yıl önce ustasından öğrendiklerini tahtalara işleyen Yaşar Küçüker, tahta oymacılığı, tahtadan süs eşyası ve at arabası imalatında mesleğin son temsilcilerinden. Henüz 15 yaşındayken babasıyla birlikte Yalvaç'a 50 kilometre uzaklıktaki Konya'nın Akşehir ilçesine giden Küçüker, burada bir ustanın yanında çırak olarak başladığı işte 3 yıl boyunca ücretsiz çalıştı.
Karın tokluğuna çalışarak meslek öğrenen Küçüker, askerlik görevini tamamladıktan sonra memleketi Yalvaç'a gelerek burada at arabası imalatına girişti.
60 yıl boyunca tahtalara şekil vererek at arabası imal eden Yaşar Küçüker'in mesleği, başta otomobil olmak üzere motorlu taşıtların yaygınlaşmasının ardından zamana yenildi.
Eskiden olduğu kadar at arabası siparişi de alamayan Küçüker, at arabalarının boyutunu küçültüp bahçe ve ev içi süs eşyası olarak kullanılması için imal etmeye devam etti.