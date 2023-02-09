60 yaşındaki kadın 85 saat sonra kurtarıldı! İlk olarak onların durumunu sordu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.