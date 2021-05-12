60 yaşındaki Hakan Peker sosyal medya hesabı Instagram'dan buldu bomba itiraf
Yaşlanmayan popçu Hakan Peker, sosyal medya hesabı Instagram'dan biriyle flörtleştiğini itiraf etti.
Şimdilerinde 60 yaşında olan fakat hiç yaşını göstermeyen Hakan Peker, 2012 yılında Arzu Öztoprak'la evlenmişti. Fakat ikilinin evliliği pek de uzun sürmedi. Arzu Öztoprak ve Hakan Peker 2018 yılında sessiz sedasız boşandı.
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu. Peker'in açıklamalarının ardından ünlü popçuya ''Sosyal çapkın'' dendi.
Hakan Peker, sosyal medyadan bir kişiyle tanıştığını ifade ederek "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil." şeklinde konuştu.
Hakan Peker: 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından beri tam bir dans tutkunuydu. Gençliği, discolarda geçti. Seyyal Taner ve Deniz Erkanat ‘ın dansçısı olarak profesyonel çalışmalara başladı.