60 ülkeye ihraç ediliyor ve sadece Elazığ’da çıkıyor: Tüm dünya bunun peşinde!

Birçok ülkenin özel ve seçkin mekanlarını süsleyen vişne mermeri, en meşhur kullanıldığı yer ise hacıların ve umrecilerin say yaptıkları Kabe’nin yanındaki Safa ile Merve tepeleri arasında yer alıyor. Günde ortalama 100 bin kişi 400 metre uzunluğundaki bu güzergahta Elazığ vişnesini görüyor. Öte yandan, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife oteli ile birçok ülkede 7 yıldızlı oteller ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanılıyor.