60 lirayı geçmişti, beklenen indirim geldi! İşte akaryakıtta yeni tabela
Akaryakıta beklenen indirim geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası gece yarısı itibarıyla güncellendi. Geçtiğimizde günlerde gelen zamların ardından 25 Kasım Salı itibarıyla indirim bekleniyordu. Peki, akaryakıta ne kadar indirim geldi? Motorin, benzin ve LPG ne kadar? İşte akaryakıt tabelasında son durum...
Akaryakıta indirim geldi mi? Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı. Günler öncesinde açıklanan indirimin bugün gelmesi bekleniyordu. 25 Kasım 2025 itibarıyla akaryakıta beklenen indirim geldi. Araç sahipleri motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının son durumunu ise merak ediy
Geçtiğimiz günlerde motorine 1 TL 25 kuruş zam yapılmıştı. Benzin ve LPG fiyatları ise sabit kalmıştı. Yapılan zammın ardından bazı şehirlerde motorin fiyatı 60 TL'yi geçmişti. Son olarak ise motorine indirim geldi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
Benzin ve LPG kullanıcıları ise akaryakıta indirimin gelip gelmediğini merak ediyor. Benzin ve LPG'ye indirim gelmedi. Motorine ise bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Buna göre, motorine gece yarısı itibarıyla 2 TL 40 kuruş indirim yapıldı.
Söz konusu indirim sonrası motorinin litre fiyatı 57 TL'ye kadar geriledi. 25 Kasım 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte akaryakıt tabelasında güncel fiyatlar...