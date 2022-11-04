60 kilo veren Ümit Erdim: ‘’Zayıfladıktan sonra iş bulamadım’’
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı ‘Arif’ karakteriyle tanınan Erdim, 60 kilo vererek büyük değişime imza atmıştı. Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başlamıştı. Ümit Erdim ‘’Zayıfladıktan sonra iş bulamadım’’ dedi.
Bir dijital platformun davetine katılan Ümit Erdim, 'Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum' demişti.
Ümit Erdim, 17 yaşından beri hız tutkunu olduğunu söyledi. Yıllardır ralli yapıp otomobil yarışlarına katılan oyuncu, birçok ölümcül kazadan ucuz kurtulmuştu.
Eğitimlerin güzel gittiğini, gökyüzünde olmanın müthiş bir olduğunu söyleyen Erdim, ‘’Adrenalin tavan yapıyor’’ dedi. ‘’Koronavirüs nedeniyle bir aksilik yaşanmaz, ben de çalışkan bir öğrenci olmayı başarırsam belki 2021'in sonlarına doğru okulu bitir, kaptanlık brövesi alabilirim’’ demişti.
Sempatik tavırlarıyla bir dönemim popüler ismi olan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtmişti.