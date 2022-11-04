60 kilo veren Ümit Erdim: ‘’Zayıfladıktan sonra iş bulamadım’’

Eğitimlerin güzel gittiğini, gökyüzünde olmanın müthiş bir olduğunu söyleyen Erdim, ‘’Adrenalin tavan yapıyor’’ dedi. ‘’Koronavirüs nedeniyle bir aksilik yaşanmaz, ben de çalışkan bir öğrenci olmayı başarırsam belki 2021'in sonlarına doğru okulu bitir, kaptanlık brövesi alabilirim’’ demişti.