BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili ve mayolu pozlarıyla şaşkına çevirdi.

60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

Geniş Aile, Doktorlar, O Hayat Benim dizileriyle adını geniş kitlere duyuran 46 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda etmişti.

120
60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

İki yıl içerisinde 60 kilo veren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı.

220
60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

Yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüşen 46 yaşındaki Bozoğlu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.

320
60 kilo verdi bikinili pozlarıyla şaşkına çevirdi! Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka biri oldu

Tatilden pozlar paylaşan Bozoğlu "Ekstraksiyon" notunu düştüğü paylaşıma beğeni yazdı.

420