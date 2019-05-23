60 güvenlik görevlisini kovdurdu denildi Buket Aydın'dan açıklama geldi
Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş'ın ortaya attığı '60 güvenlik görevlisini işten kovdu' iddialarına yanıt vererek "Bir kadına şiddet kampanyası yapılıyor." dedi.
Demirören Holding’e bağlı güvenlik işçilerinin kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla tepkilere neden olan Kanal D çalışanı Buket Aydın’ın, kanalda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisinin işine son verdiğini iddia etmişti.
Erkan Baş'ın bu iddialarına yanıt vermesi beklenen Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk'te yayınlanan 40 programının sunucusu Buket aydın, sessizliğini bozarak sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Aydın, "Beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum" diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Siyasetçiler çanak tutuyor: Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir kadına şiddet kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır.
Yüzleri kızarmadan..: Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır.