60 güvenlik görevlisini kovdurdu denildi Buket Aydın'dan açıklama geldi

Siyasetçiler çanak tutuyor: Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir kadına şiddet kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır.