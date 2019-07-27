6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı

Güney Kore'de yaşayan 6 yaşındaki YouTuber Boram'ın 30 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Küçük Youtuber çektiği videolarla kazandığı para herkesi şaşırtıyor.

6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı - Sayfa 1

İki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul'de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.

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6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı - Sayfa 2

İçeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram'ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.

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6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı - Sayfa 3

Boram'ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı - Sayfa 4

Forbes'a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.

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