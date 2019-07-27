6 yaşındaki YouTuber Boram'ın kazandığı para dudak uçuklattı
Anadolu Ajansı
Güney Kore'de yaşayan 6 yaşındaki YouTuber Boram'ın 30 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Küçük Youtuber çektiği videolarla kazandığı para herkesi şaşırtıyor.
İki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul'de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.
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İçeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram'ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.
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Boram'ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
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Forbes'a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.
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