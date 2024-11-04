6 yaşındaki Şirin'e gözyaşlarıyla veda! Tabutun üzerine gelinlik konuldu

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu. Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.