6 yaşındaki Şirin'e gözyaşlarıyla veda! Tabutun üzerine gelinlik konuldu
İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu. Baba İbrahim Hanilçi tabuta sarılarak ağıt yaktı.
Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu. Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.
6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.