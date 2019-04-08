6 yaşındaki kızı buldu kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu

MERSİN'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., 6 yaşındaki kızı tarafından, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 yaşındaki kızı buldu kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu - Sayfa 1

MERSİN'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesindeki evinin 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

17
6 yaşındaki kızı buldu kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu - Sayfa 2

Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

27
6 yaşındaki kızı buldu kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu - Sayfa 3

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

37
6 yaşındaki kızı buldu kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu - Sayfa 4

Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

47