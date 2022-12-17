6 yaşındaki Elif Nur açlık ve işkenceden öldü! Amcası 'mandalina yerken öldü' dedi
ESKİŞEHİR'de anne ve babaları tutuklu 3 çocuk babaanneleri, halaları ve amcaları tarafından aç bırakılıp işkenceye uğradı. İşkence gören ve aç bırakılan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç olay ortaya çıktı. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik kapatıldıkları evde açlık ve işkenceden ölmek üzereyken bulundu. Amca ve hala tutuklandı. Babaanne aranıyor.
Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Nur Elif (6), mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklanırken; çocuğun yaşadığı ev görüntülendi. Kan donduran olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'in yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Nur Elif T'in hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan Tiftik (9) ve Metin Tiftik'in (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer Tiftik'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.