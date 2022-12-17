6 yaşındaki Elif Nur açlık ve işkenceden öldü! Amcası 'mandalina yerken öldü' dedi

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan Tiftik (9) ve Metin Tiftik'in (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.