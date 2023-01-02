6 yaşında evlendirilen kızın yeni fotoğrafları çıktı! Yeni Akit'ten 6 yaşında evlilikle ilgili tepki çeken manşet!

Tartışmalar sürerken, Yeni Akit gazetesinden tartışmalı bir haber geldi. 'Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' başlığıyla yayımlanan haberde, istismarcılar şu ifadelerle savunuldu: "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi."