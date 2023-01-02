6 yaşında evlendirilen kızın yeni fotoğrafları çıktı! Yeni Akit'ten 6 yaşında evlilikle ilgili tepki çeken manşet!
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla ilgili Yeni Akit gazetesinden yeni bir tartışma başlatacak haber geldi. H.K.G.'nin Kadir İstekli ile yeni fotoğraflarını yayınlayan Akit gazetesi, Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' diye sordu...
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edilirken, Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı. Yeni Akit gazetesi bugün H.K.G ile Kadir İstekli'nin yeni fotoğraflarını yayınladı ve Gümüşel ailesini savundu. Yeni Akit'in 'Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' başlıklı haberi tepki çekti...
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ iddia edilen kızı H.K.G.'nin yaşadıkları ve ortaya çıkan ses kayıtları Türkiye'yi sarsmıştı. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay, H.K.G.’nin evlendirildiği istismarcı Kadir İstekli hakkında ise ‘Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından toplam 67 yıl 10 ay 15 gün hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma günü olarak 30 Ocak 2023’te yapılacak.
Tartışmalar sürerken, Yeni Akit gazetesinden tartışmalı bir haber geldi. 'Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' başlığıyla yayımlanan haberde, istismarcılar şu ifadelerle savunuldu: "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi."
Çocuk olduğunu unuttular!
H.K.G'nin düğün sırasında da 14 yaşında bir 'çocuk' olduğunu unutan Yeni Akit'in haberinde, "Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan H.K.G.'nin düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor" denildi. Haberde yer alan ve büyük tepki çeken ifadeler şöyle: