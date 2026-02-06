6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz
|
Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığı 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya atılan iddialar, üzüntüleri korkularla birlikte daha da körüklemişti. Peki hangi yalanlar söylenmişti? İşte o detaylar...
53 BİN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Resmi verilere göre, 53.537 kişi hayatını kaybederken, 107.213 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 38.901 olarak açıklandı
123
DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 3.6 TRİLYON LİRA HARCANDI
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldı.
223
İŞTE 6 ŞUBAT DEPREMELERİNDEN SONRA ORTAYA ATILAN AKILALMAZ YALANLAR!
323
423