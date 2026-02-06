BIST 13.522
DOLAR 43,61
EURO 51,55
ALTIN 6.938,07

6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz

|
6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz

Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığı 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya atılan iddialar, üzüntüleri korkularla birlikte daha da körüklemişti. Peki hangi yalanlar söylenmişti? İşte o detaylar...

6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz - Resim: 1

53 BİN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

 Resmi verilere göre, 53.537 kişi hayatını kaybederken, 107.213 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 38.901 olarak açıklandı

123
6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz - Resim: 2

DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 3.6 TRİLYON LİRA HARCANDI

 

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldı.

223
6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz - Resim: 3

İŞTE 6 ŞUBAT DEPREMELERİNDEN SONRA ORTAYA ATILAN AKILALMAZ YALANLAR!

323
6 Şubat depremleri sonrası ortaya atılan bütün yalanlar! Hayret edeceksiniz - Resim: 4
423