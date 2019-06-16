6 oyuncu birden ayrılıyor TRT'nin sevilen dizisi Halka'da kriz çıktı

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Halka dizisinin başrollerinde, Serkan Çayoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Erçel, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimler yer alıyordu. Diziden ayrılan isimlerin başrollerden olmaması izleyicileri sevindirse de, yeni sezonun nasıl olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki diziden hangi isimler ayrıldı?