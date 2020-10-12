6 odalı 2 salonlu ultra lüks villasını satamadı! Ajda Pekkan fiyatta büyük indirim yaptı
Zekeriyaköy’deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı çıkmayınca büyük indirim yaptı.
Süperstar Ajda Pekkan 3 yıl önce ultra lüks villasını 46 milyon liraya satışa çıkarmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen ünlü şarkıcı villasına talip bulamamıştı.
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Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, 6 odalı 2 salonlu villasını 38 milyon liraya satışa çıkarmıştı. Ancak süperstar yine villasına talip bulamayınca çözümü tekrar indirim yapmakta buldu.
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1100 metrekarelik bir alanda olan villasını satmakta kararlı olan Ajda Pekkan fiyatı 20 milyon liraya düşürdü.
Peki 20 milyon liralık ultra lüks villanın içinde neler var?
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Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.
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