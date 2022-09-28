6 koltuk sedye haline getirildi! Dünyanın en uzun boylu kadını kadını Rumeysa ilk kez uçağa bindi
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Rumeysa Gelgi, Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek, ABD'ye seyahat etti.
Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 cm boyu ile girmeye hak kazanan Gelgi, skolyoz hastalığı nedeniyle sedye ile uçak yolculuğu yapabiliyor.
Gelgi hem Guinnes ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi.
Hastalığı nedeniyle uzun süre oturarak seyahat etmesi mümkün olmayan Gelgi için THY yetkilileri uçakta 6 koltuğu sedye haline getirdi.
Rumeysa Gelgi ile refakatçisi olan annesi Safiye Gelgi, havalimanında bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin San Francisco tarifeli seferiyle ABD'ye hareket etti.