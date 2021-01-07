6 kere evlenen Seda Sayan'dan bomba evlilik açıklaması! 'Mutlu gidiyorum'
Seda Sayan, şimdiye kadar 6 defa evlendiğini söyleyerek yeni, bomba açıklamalara imza attı. Estetik üzerine sözleri de dikkat çekti.
Seda Sayan, Hürriyet'ten Sinem Vural'ın sorularını cevapladı. Başarılı şarkıcının evlilik ve estetik üzerine söyledikleri en çok dikkat çeken açıklamaları oldu. Sayan, oğlu Oğulcan'ın Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşka değinmeden de geçmedi.
Seda Sayan, ''Yeniden evlenir misiniz?'' sorusu üzerine şunları söyledi:
''Benim kalbimi kazanmak zor değil de zaman mı yok diyelim. İşim gücüm, kolonyalarım, böyle mutlu mutlu gidiyorum. Yeniden evlenir miyim? Yok, o defteri kapattım.''
''Artık evlenmem. Olmadı, olduramadım evliliği, çok başarısızım. Yürütemiyorum da zaten. Aman evlenmeyeyim, ne gerek var? 6 kere evlendim de ne oldu?''
Estetik operasyonlarla ilgili olarak şöyle konuştu:
''Herkes güzel görünmek ister. Benim yaptığım işime ve kendime saygım. Ben seviyorum. Başkaları sever, sevmez. Estetik yaptırır, söylemez, tercih meselesi. Ben paylaşmayı tercih ediyorum.''