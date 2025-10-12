6 Kente sarı kod alarmı! Yurt genelinde havalar soğuyacak kar kapıda...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Artvin, Hatay, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodla uyarı yapılırken bazı illerde kar yağışı beklendiği aktarıldı. İşte beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim Pazar gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. 6 il için sağanak ve kar yağışına ilişkin sarı kodla uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rize, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Kars'ta ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Adana, Hatay, Maraş, Osmaniye, Konya, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Ordu, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın da Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Sarı kodla uyarı yapılan iller
Adana, Hatay ve Osmaniye için gökgürültülü sağanak yağış, Trabzon, Artvin ve Rize için de şiddetli yağmur ve kar konusunda sarı kodla uyarı yapıldı.