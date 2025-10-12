6 Kente sarı kod alarmı! Yurt genelinde havalar soğuyacak kar kapıda...

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın da Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sarı kodla uyarı yapılan iller

Adana, Hatay ve Osmaniye için gökgürültülü sağanak yağış, Trabzon, Artvin ve Rize için de şiddetli yağmur ve kar konusunda sarı kodla uyarı yapıldı.