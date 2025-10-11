6 kent için Meteoroloji'den "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verilerek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun batısında öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: