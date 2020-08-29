6 il hariç Türkiye kavruluyor! Meteoroloji çöl sıcakları için 75 ilde sarı kod verdi

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), 75 il için sarı kodlu uyarı verdi. MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için bugün geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Verilere göre hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.