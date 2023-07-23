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6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

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6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle toplam 19 bin kişi tahliye edildi.

6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi. 

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6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan’ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı. Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos’a ulaştığı açıklandı.

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6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

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