6 gündür alev alev yanıyor! Rodos’taki orman yangınında 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası’ndaki orman yangını 6’ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi.